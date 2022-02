In Danimarca da oggi non ci sono più restrizioni

Advertising

Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - Corriere : ?? Addio alle restrizioni anti-coronavirus: a partire da oggi l’obbligo di indossare le mascherine e di esibire il G… - fanpage : La Danimarca 'dichiara' la fine della pandemia. Da oggi il Paese dice addio a tutte le restrizioni anti contagio: n… - mc90mi : RT @Adnkronos: #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - missypippi : RT @agambella: Anche la Finlandia elimina oggi una parte delle restrizioni e si avvicina così alla fine dell'emergenza sulla scia di Danima… -

Ultime Notizie dalla rete : Danimarca oggi

Incessano molte restrizioni Covid Laha deciso di porre un freno alle restrizioni Covid . Da, 1 febbraio, nel Paese non è più necessario indossare la mascherina e avere il ...... in Gran Bretagna, Svezia e Norvegia, ma in misura molto minore che indove rappresenta circa l'82 per cento dei casi. Primi casi registrati proprioanche in Messico e in Argentina. Lo ...La Danimarca è il primo paese Europeo a togliere tutte le restrizioni anti-Covid da oggi, l’epidemia non è più un pericolo. Le restrizioni anti Covid in Danimarca sono state ufficialmente allentate da ...In Europa diminuiscono le restrizioni: la Danimarca dice addio all'obbligo delle mascherine e al Green Pass nei negozi e sui mezzi pubblici ...