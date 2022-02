I cabbasisi di Achille Lauro | l’un sacco bello di Coletta e la terza dose di Fiorello

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Se posso darvi un consiglio: cercate di tenervi per voi i vostri pareri, a trent’anni; altrimenti fate la mia fine: passate i cinquanta a scusarvene. Passate i cinquanta ad assistere a dimostrazioni di quanto non capivate niente di niente. Per dire: ieri sera, a un’ora non tarda della prima serata del festival di Sanremo 2022, è salito sul palco l’innominato. L’innominato, di cui per rispetto della letteratura ma soprattutto perché mi vergogno della me trentenne non faremo il nome, è senza discussioni il più bravo in Italia a salire su un palco e, solo essendoci, cambiare l’umore della platea. Naturalmente a trent’anni mi faceva schifo. Ma chi è questo che arriva e porta i guizzi, porta le idee, porta la voglia di vivere e lo scazzo a volte nella stessa battuta, ma che vuole, ma che noia. Mi scuso per la me trentenne. A sua discolpa: era trentenne. «Io sono la vostra ...