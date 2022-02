Giovane morta a Grumo Nevano, le persone: “Non meritava questa fine” (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGrumo Nevano (Na) – “Non meritava questa fine“. È quanto ripetono come una litania le persone che si sono radunate dinanzi al palazzo di Grumo Nevano dove è stata trovata morta Rosa Alfieri. La Giovane donna, di 23 anni, viveva in un appartamento al primo piano dell’antico edificio, insieme con la sua famiglia. Una ragazza riservata, bella e dal sorriso solare: così viene descritta da chi la conosceva. La tragedia è avvenuta in un piccolo appartamento al piano terra che da poco era occupato dall’uomo ora attivamente ricercato dalle forze dell’ordine. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “Non“. È quanto ripetono come una litania leche si sono radunate dinanzi al palazzo didove è stata trovataRosa Alfieri. Ladonna, di 23 anni, viveva in un appartamento al primo piano dell’antico edificio, insieme con la sua famiglia. Una ragazza riservata, bella e dal sorriso solare: così viene descritta da chi la conosceva. La tragedia è avvenuta in un piccolo appartamento al piano terra che da poco era occupato dall’uomo ora attivamente ricercato dalle forze dell’ordine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

