Gf Vip | Sonia Bruganelli senza freni contro Nathaly Caldonazzo | ' Hai problemi con gli uomini | li odi'

(Di martedì 1 febbraio 2022) Quello che il pubblico ha visto nel corso della scorsa puntata del Gf Vip ha lasciato tutti sorpresi. Un Giucas Casella inedito. 'In 35 anni non lo avevo mai visto così' spiega Katia dopo che l'...

Advertising

Corriere : «Paolo Bonolis è stato con un altro uomo» - Patriziatavole4 : @Powertrash_ Meglio di Sonia sicuro!!! Sonia conosce un solo vip: Soleil ???????? - zazoomblog : Sonia Bruganelli e Soleil sconfitte al Grande Fratello Vip Alex Belli nel mirino di Zorzi - #Sonia #Bruganelli… - GVCCILOUIS : RT @martina_cuonzo: @GrandeFratello Il momento più bello e più GIUSTO di questo gf vip. Soleil era ora, adesso abbassa le orecchie chicca.S… - infoitcultura : Gf Vip, Sonia Bruganelli senza freni contro Nathalie Caldonazzo: «Tu hai problemi con gli uomini, li odi» -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sonia

... ma Alfonso Signorini da la sua chiave di lettura 'Ricordatevi che i provocatori al Gfvanno protetti come specie protetta, come i panda'. La reazione diLe opinioniste hanno le idee chiare ...Un vero e proprio colpo di scena al GF6 . Lunedì sera Delia Duran è stata la preferita del ... Se da un lato, Adriana Volpe che i fan delle persone uscite si siano coalizzate, da l'altro...Inarrestabile il successo della sesta edizione del Grande Fratello Vip, tra le più viste della storia del reality show. Lunedì 31 gennaio 2022 il programma guidato da Alfonso Signorini, con Adriana ...E’ accanto ad Alfonso Signorini al Grande Fratello VIP 6. Ed effettivamente questo programma non si ... Ed è già un miracolo se Alex Belli non ha avuto una poltrona direttamente al fianco di Sonia, ...