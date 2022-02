Eurolega 2021/2022, Messina: “Non riuscivamo a segnare, poi abbiamo preso ritmo” (Di martedì 1 febbraio 2022) Ettore Messina ha parlato dopo il successo dell’Olimpia Milano nella ventiquattresima giornata dell’Eurolega 2021/2022 di basket. I lombardi hanno sconfitto fuori casa la Stella Rossa di Belgrado per 57-63. Queste le parole del coach italiano: “E’ stata una gara molto difficile, contro una delle migliori difese in Europa, una squadra ben allenata, fisica e molto aggressiva. I miei ragazzi però hanno fatto una grande partita. Sapevamo quanto il campo e l’ambiente fossero difficili, inizialmente non riuscivamo a segnare, poi una volta sbloccati abbiamo preso ritmo, catturato rimbalzi importanti. Bentil e Delaney hanno fatto una super gara, anche Hines è stato ottimo in difesa”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Ettoreha parlato dopo il successo dell’Olimpia Milano nella ventiquattresima giornata dell’di basket. I lombardi hanno sconfitto fuori casa la Stella Rossa di Belgrado per 57-63. Queste le parole del coach italiano: “E’ stata una gara molto difficile, contro una delle migliori difese in Europa, una squadra ben allenata, fisica e molto aggressiva. I miei ragazzi però hanno fatto una grande partita. Sapevamo quanto il campo e l’ambiente fossero difficili, inizialmente non, poi una volta sbloccati, catturato rimbalzi importanti. Bentil e Delaney hanno fatto una super gara, anche Hines è stato ottimo in difesa”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Eurolega | #Messina dopo il successo esterno dell'Olimpia #Milano sulla #StellaRossa: 'Non riuscivamo a segnare, p… - sportface2016 : #Basket | #Eurolega: l'Olimpia #Milano vince con il minimo sforzo, #StellaRossa k.o. 57-63 - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Milano sbanca Belgrado: 5° successo consecutivo per l'Olimpia! ???????? - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Milano passa anche a Belgrado, il finale: 63-57 #Euroleague - Giorgiovsb : RT @Eurosport_IT: Milano sbanca Belgrado: 5° successo consecutivo per l'Olimpia! ???????? -