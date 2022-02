Denise Pipitone, spuntano sim telefoniche compatibili con il sequestro: la conferma che gela il cuore (Di martedì 1 febbraio 2022) Nuove importantissime rivelazioni sul caso Denise Pipitone: stavolta la notizia è di quelle che fanno gelare il sangue nelle vene. La rivelazione dell’ex PM non lascia spazio ai dubbi ma apre… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 1 febbraio 2022) Nuove importantissime rivelazioni sul caso: stavolta la notizia è di quelle che fannore il sangue nelle vene. La rivelazione dell’ex PM non lascia spazio ai dubbi ma apre… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoiteconomia : Denise Pipitone: 'Malavitosi sostenevano di avere spie in in commissariato a Mazara e in Questura a Trapani'. - AndreaGnarluz : RT @SimoNetOnTheNet: Comunque archiviazione mi suona sempre diverso da 'innocenza'. Un po' come nella storia di Denise Pipitone #report #… - SimoNetOnTheNet : Comunque archiviazione mi suona sempre diverso da 'innocenza'. Un po' come nella storia di Denise Pipitone… - Ale59174156 : @matteorenzi Ddl zan,era in arabia.blocca commissione d inchiesta su DENISE PIPITONE,proppngono che i dentisti,per… - AmberAlertaNoOf : RT @SalvoPatty: Osservazione: ma alla Procura di Marsala la frase 'non accoglimento ' è di casa? Meno male che alla fine poi, qualche giudi… -