Covid Veneto oggi | 16 045 contagi e 41 morti | bollettino 1 febbraio

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 16.045 i nuovida Coronavirus, 12022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 47che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 13.210 nella Regione. I ricoveri in area medica aumentano di 41 unità, arrivando a 1.839, mentre le terapie intensive occupate sono 170, 10 in meno rispetto a ieri. Crescono ia Vicenza con 3.377 nuovi casi da ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sono 16.045 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 febbraio 2022 in Veneto, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 47 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 13.210 nella Regione. I ricoveri in area medica aumentano di 41 unità, arrivando a 1.839, mentre le terapie intensive occupate sono 170, 10 in meno rispetto a ieri. Il Veneto registra 16.045 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, un dato che pare confermare la lenta discesa della fase epidemica.