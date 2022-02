Carnevale 2022 | Pomezia diventa la Città delle Favole

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 1 febbraio 2022)– Ladiospita quest’anno i personaggipiù amate dai bambini: Aladdin, Cappuccetto Rosso, Peter Pan e Masha e Orso. In occasione della 46° edizione delpometino, le piazze die Torvaianica si illuminano da stasera 1 febbraio fino al prossimo 1 marzo, per accompagnare i più piccoli in questo, purtroppo ancora senza carri ed eventi a causa della pandemia in corso. “Anche quest’anno non potremo organizzare la tradizionale sfilata con carri e gruppi mascherati – spiega la vice Sindaco Simona Morcellini – Ma vogliamo ugualmente celebrare la festa più longeva di, giunta quest’anno alla 46° edizione, popolando e illuminando piazza Ungheria, piazza Indipendenza e piazza San ...