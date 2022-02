Caos centrodestra, la linea di Salvini: corteggia Berlusconi e parla d’altro. “Allentare le misure Covid”. Meloni? “Non rispondo a chi critica” (Di martedì 1 febbraio 2022) Nessuna marcia indietro e nessun pentimento. Giorgia Meloni definisce “follia” il comportamento tenuto dalla Lega sull’elezione del capo dello Stato? E Matteo Salvini risponde che rivendica la rielezione del presidente Sergio Mattarella. Il centrodestra? “Si ricostruisce: lavoro per unire, per raccogliere e andare oltre”. Come? Questa frase un’idea la dà: “Al di là della politica sono contento di aver riabbracciato un amico che ha passato dei brutti momenti. La cosa bella di ieri è stata quell’abbraccio”. Cioè quello con Silvio Berlusconi. E’ su queste basi che il segretario della Lega ha dato inizio, nella sede di via Bellerio a Milano, al consiglio federale del partito del quale l’ex ministro si dice “orgoglioso” perché nelle votazioni dei giorni scorsi a Montecitorio “è stato il più compatto”. Il leader leghista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Nessuna marcia indietro e nessun pentimento. Giorgiadefinisce “follia” il comportamento tenuto dalla Lega sull’elezione del capo dello Stato? E Matteorisponde che rivendica la rielezione del presidente Sergio Mattarella. Il? “Si ricostruisce: lavoro per unire, per raccogliere e andare oltre”. Come? Questa frase un’idea la dà: “Al di là della politica sono contento di aver riabbracciato un amico che ha passato dei brutti momenti. La cosa bella di ieri è stata quell’abbraccio”. Cioè quello con Silvio. E’ su queste basi che il segretario della Lega ha dato inizio, nella sede di via Bellerio a Milano, al consiglio federale del partito del quale l’ex ministro si dice “orgoglioso” perché nelle votazioni dei giorni scorsi a Montecitorio “è stato il più compatto”. Il leader leghista ...

fattoquotidiano : Caos centrodestra, la linea di Salvini: corteggia Berlusconi e parla d’altro. “Allentare le misure Covid”. Meloni?… - Pasky49161208 : @GiorgiaMeloni Analisi politica zero, qualunquismo 10. Persino gli osservatori internazionali hanno convenuto che l… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #Centrodestra Caos totale. #Berlusconi ormai guarda ai moderati e al centro, mentre in #Liguria la #Lega minaccia di non a… - rassegnally : #Centrodestra Caos totale. #Berlusconi ormai guarda ai moderati e al centro, mentre in #Liguria la #Lega minaccia d… - Nicolet39750675 : RT @SerenaTT58: IL FERRUCCIO DE BORTOLI...a STASERA ITALIA....subito spenta...parla del caos del centrodestra e della sua sconfitta alle el… -