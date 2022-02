Calcio | Lega A | 7 febbraio prima assemblea per elezione presidente

Advertising

SerieA : Ci ha lasciati Maurizio Zamparini, uomo di calcio il cui nome resterà per sempre legato al nostro campionato. La Le… - sportface2016 : +++Il calcio nel caos. #Figc, #Gravina alla Lega di #SerieA: '15 giorni per aggiornare lo statuto o sarà commissariamento'+++ - sportmediaset : Lega Calcio, il presidente #DalPino si è dimesso: 'Non posso continuare'. #SportMediaset - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Venezia, consegnata la lista alla Lega: esclusi Bocalon, Vacca e Maenpaa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Venezia, consegnata la lista alla Lega: esclusi Bocalon, Vacca e Maenpaa -

Andrà in scena il prossimo 7 febbraio la prima assemblea elettiva dellaSerie A per l'elezione del nuovo presidente di, dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. I club si riuniranno presso l'Hotel Palazzo Parigi a Milano alle ore 09.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11.30 in seconda convocazione, come ...A poche ore dalle dimissioni di Paolo Dal Pino dalla carica di presidente dellaSerie A, è stata convocata d'urgenza l'Assemblea dei club per l'elezione del successore.Roma, 1 feb. (Adnkronos) – La Lega calcio di Serie A ha convocato in via d’urgenza il 7 febbraio 2020 l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente della Lega A dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino.(Europa Calcio) Paolo Dal Pino ha ufficializzato, con una lettera ai 20 club di Serie A, le dimissioni da presidente della Lega calcio. Ufficiali le dimissioni di Dal Pino. (Corriere dello Sport.it) ...