Analisti dicono che il sell-off non è finito anche se ci sono leggeri rialzi

Bitcoin e altre criptovalute di punta hanno registrato guadagni modesti da ieri Gli esperti, tuttavia, ritengono che il crollo del mercato azionario di gennaio potrebbe essere indice di un'ncombente correzione più ampia Il mercato delle criptovalute sta vedendo una parvenza di stabilità il primo giorno di febbraio dopo aver tracciato una curva di ripresa ieri. Bitcoin (BTC), Binance Coin (BNB) e Cardano (ADA) sono tutti in rialzo di circa il 4% nella giornata, mentre Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polkadot (DOT) e Terra (LUNA) hanno avuto guadagni a due cifre nelle ultime 24 ore. La moneta nativa di Solana è aumentata di oltre il 20%, mentre la moneta di Terra LUNA ha visto un aumento del prezzo di quasi il 19% nello stesso periodo. Nonostante le frecce verdi del mercato, gli esperti del settore sostengono che il ribasso non sia ancora finito perché ...

