Alfonso Signorini commenta il televoto di Soleil e Delia e fa una riflessione sui fanclub (Di martedì 1 febbraio 2022) Il risultato del televoto tra Delia Duran e Soleil Sorge ha sorpreso molti telespettatori e anche il conduttore del GF Vip. Ieri sera Alfonso Signorini ha dichiarato che il pubblico da casa ha fatto una scelta imprevista, votano al 52% per la compagna di Alex Belli. “Mamma mia quante emozioni, e tu Adriana ti aspettavi questo risultato? Il pubblico ha fatto una scelta davvero imprevista devo dire. Io non avrei mai pensato ad una sorpresa del genere. Come mai avranno deciso così? Se uno si basa sul percorso doveva prevalere Soleil. Ci ha lasciato spiazzati questo verdetto. Dite che Delia non è vittima? Io invece non la vedo così attrice come voi. Il pubblico non soltanto l’ha votata come preferita, ma la vuole tra i candidati alla finale ed è una cosa ben precisa. La ... Leggi su biccy (Di martedì 1 febbraio 2022) Il risultato deltraDuran eSorge ha sorpreso molti telespettatori e anche il conduttore del GF Vip. Ieri seraha dichiarato che il pubblico da casa ha fatto una scelta imprevista, votano al 52% per la compagna di Alex Belli. “Mamma mia quante emozioni, e tu Adriana ti aspettavi questo risultato? Il pubblico ha fatto una scelta davvero imprevista devo dire. Io non avrei mai pensato ad una sorpresa del genere. Come mai avranno deciso così? Se uno si basa sul percorso doveva prevalere. Ci ha lasciato spiazzati questo verdetto. Dite chenon è vittima? Io invece non la vedo così attrice come voi. Il pubblico non soltanto l’ha votata come preferita, ma la vuole tra i candidati alla finale ed è una cosa ben precisa. La ...

Advertising

EnricoTurcato : Claudio Lotito Alfonso Signorini Amadeus Giuseppe Cruciani Dino Zoff Fanno sempre i burloni, i simpatici, i pagli… - pietroraffa : Alfonso Signorini. Ma come fate, Santo Iddio #Quirinale2022 #PresidenzaDellaRepubblica - Link4Universe : Nota: a quanto leggo non c'era davvero il nome di Siffredi ma c'era invece Alfonso Signorini..quindi ecco, non camb… - StraNotizie : Alfonso Signorini commenta il televoto di Soleil e Delia e fa una riflessione sui fanclub - martinamente : RT @Ilariadic: Sono ossessionata da Nicolas Maupas come Alfonso Signorini è ossessionato da Alex e Solercia #gfvip #jeru -