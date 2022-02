Alessia Macari, la spallina cade giù: le mani non riescono a contenerle (Di martedì 1 febbraio 2022) Alessia Macari è stata in grado di diventare celebre e famosa sia nella televisione italiana che nei social e su Instagram è una vera star. Nel mondo dello spettacolo sono davvero tante le attrici e le modelle che sono riuscite a far breccia nel cuore degli spettatori, ma Alessia Macari è senza dubbio uno di quelle che è stato in grado di stupire tutti per la rapidità con la quale è tornata in pista. Avere un figlio è la cosa più bella del mondo, la possibilità di diventare genitori è davvero un qualcosa che cambia la vita e permette alla propria discendenza di continuare nella storia e così, anche in questo mondo che va a mille all’ora, è bello potersi fermare per la nascita di un nuovo pargolo. Alessia Macari ha tenuto compagnia ai suoi followers raccontando tutte le fasi della sua ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 febbraio 2022)è stata in grado di diventare celebre e famosa sia nella televisione italiana che nei social e su Instagram è una vera star. Nel mondo dello spettacolo sono davvero tante le attrici e le modelle che sono riuscite a far breccia nel cuore degli spettatori, maè senza dubbio uno di quelle che è stato in grado di stupire tutti per la rapidità con la quale è tornata in pista. Avere un figlio è la cosa più bella del mondo, la possibilità di diventare genitori è davvero un qualcosa che cambia la vita e permette alla propria discendenza di continuare nella storia e così, anche in questo mondo che va a mille all’ora, è bello potersi fermare per la nascita di un nuovo pargolo.ha tenuto compagnia ai suoi followers raccontando tutte le fasi della sua ...

