A gennaio migliora fabbisogno settore statale a 900 milioni

(Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A, secondo i dati del Mef, il saldo delsi è chiuso, in via provvisoria, con undi 900, con unmento di circa 3.000rispetto al corrispondente valore di2021, che si era chiuso con undi 3.908. Nel confronto con il corrispondente mese del 2021, il saldo ha beneficiato dell’andamento positivo degli incassi fiscali legato all’effetto della congiuntura e all’aumento dell’Iva sulle importazioni. Dal lato dei pagamenti, si registra un lieve incremento rispetto al valore dello scorso anno dovuto ai maggiori pagamenti delle Amministrazioni centrali e territoriali parzialmente compensati dai minori versamenti al bilancio ...

... il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 900 milioni, con un miglioramento di circa 3.000 milioni rispetto al corrispondente valore di gennaio 2021, che si ...