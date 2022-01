VIA DELLE STORIE: SANREMO INAUGURA IL NUOVO PROGRAMMA DI GIORGIA CARDINALETTI (Di lunedì 31 gennaio 2022) Debutta su Rai1 “Via DELLE STORIE”. Ogni lunedì in seconda serata, a partire dal 31 gennaio, la giornalista del Tg1 GIORGIA CARDINALETTI conduce un approfondimento giornalistico sulle più svariate tematiche. La prima puntata è dedicata al Festival di SANREMO. Drammi, mutamenti, tendenze, fenomeni, sogni e scoperte, sorpresi e narrati nel vivo dei luoghi e dei protagonisti, per capire quel che sta accadendo nella società, nella vita comune. È un racconto per immagini del paese e dei suoi mutamenti il NUOVO PROGRAMMA di approfondimento del lunedì sera di Rai1, “Via DELLE STORIE”, condotto da GIORGIA CARDINALETTI, in partenza lunedì 31 gennaio alle 23.25. Casa del racconto caratterizzata dal meticoloso ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 31 gennaio 2022) Debutta su Rai1 “Via”. Ogni lunedì in seconda serata, a partire dal 31 gennaio, la giornalista del Tg1conduce un approfondimento giornalistico sulle più svariate tematiche. La prima puntata è dedicata al Festival di. Drammi, mutamenti, tendenze, fenomeni, sogni e scoperte, sorpresi e narrati nel vivo dei luoghi e dei protagonisti, per capire quel che sta accadendo nella società, nella vita comune. È un racconto per immagini del paese e dei suoi mutamenti ildi approfondimento del lunedì sera di Rai1, “Via”, condotto da, in partenza lunedì 31 gennaio alle 23.25. Casa del racconto caratterizzata dal meticoloso ...

