Verbali di Amara | il gip di Brescia archivia l’ex procuratore di Milano Francesco Greco Udienza preliminare per Davigo e Storari

(Di lunedì 31 gennaio 2022) A quattro mesi dalla richiesta di da parte della procura è statata al’indagine in cuidirispondeva di omissione di atti d’ufficio per il caso deidell’avvocato Pierosu una presunta loggia Ungheria. Idellegale esterno di Eni indagato da più procure e condannato per corruzione di atti giudiziari furono consegnati dal pm Paoloalconsigliere del Cms Piercamillo. Successivamente queiarrivarono a giornalisti e anche a consiglieri del Csm in forma anonima e per questo a Roma è stata aperta un’inchiesta in cui è indagata ...

La Repubblica

stata archiviata a Brescia l'indagine in cui l'ex procuratore di Milano Francesco Greco rispondeva di omissione di atti d'ufficio per il caso deidell'avvocato Pierosu una presunta loggia Ungheria . Stamane il gip Andrea Gaboardi ha depositato il suo provvedimento, 27 pagine, con cui ha accolto la richiesta di archiviazione ...... tra i protagonisti dello scontro interno alla procura che si è consumato sulla gestione dei procedimenti Eni e per la vicenda deidell'avvocato Piero, ex consulente esterno di Eni ...Rispondeva di omissione di atti d'ufficio per il caso dei verbali dell'avvocato Piero Amara su una presunta loggia Ungheria ...E' arrivata in procura a Milano la Prima Commissione del Csm per ascoltare il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e il pm Paolo Storari, tra i protagonisti dello scontro interno alla procura che si ...