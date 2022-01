UEFA, causa a un ristorante per il nome di una pizza (Di lunedì 31 gennaio 2022) C’è una disputa a dir poco particolare in corso tra la UEFA e una pizzeria di Gießen, una città di oltre 89mila abitanti dell’Assia, uno dei sedici Stati federati della Germania. L’organo di governo del calcio europeo – spiega il tabloid tedesco Bild – ha avviato un procedimento contro il ristorante “pizza Wolke” a causa L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 31 gennaio 2022) C’è una disputa a dir poco particolare in corso tra lae una pizzeria di Gießen, una città di oltre 89mila abitanti dell’Assia, uno dei sedici Stati federati della Germania. L’organo di governo del calcio europeo – spiega il tabloid tedesco Bild – ha avviato un procedimento contro ilWolke” aL'articolo

Advertising

CalcioFinanza : La #UEFA ha fatto causa a un ristorante per il nome di una pizza - iamnotaheroine : In che senso la UEFA ha fatto causa a una pizzeria tedesca perché nel loro menù hanno una pizza che si chiama 'Cham… - towerfelix : Le battaglie idiote dell #UEFA … hanno fatto causa a una Pizzeria tedesca, perche offre una Pizza con il nome „Cham… - Lautaresque : @DTethanos @zeljabov La UEFA l'ha solo sospeso causa covid, non verrà permesso a nessuno di gonfiare i bilanci con… - serieAnews_com : ???? L'anticipazione: #SportingCP fuori dalle coppe per tre anni! La #UEFA avanza la punizione a causa dei debiti da… -

Ultime Notizie dalla rete : UEFA causa Quarti UEFA Futsal EURO: anteprima - EURO Futsal ...ai rigori contro il Giappone nel Campionato Futsal AFC 2001 prima del trasferimento nella UEFA. Lo ... Tuttavia, prima della sfida con il Portogallo, è rimasta con dieci giocatori a causa delle assenze ...

Sport 2022: Olimpiadi Invernali, Mondiali in Qatar e tanto altro ...la stagione di svolgimento che è stata spostata d'inverno (dal 21 novembre al 18 dicembre) a causa ... a febbraio ripartono anche gli ottavi della UEFA Champions League che culminerà con la finale da ...

Guida alle squadre di Women's EURO: Inghilterra UEFA.com Trasparenza e sostenibilità, le fondamenta solide del progetto di Elliott per il Milan Sostenibilità e chiarezza: su queste due parole si fonda il progetto rossonero di Elliott. Il fondo americano ha rilevato il club nell'estate del 2018, arrivando dopo l'ormai ...

Quarti UEFA Futsal EURO: anteprima UEFA.com è il sito ufficiale della UEFA, l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche Europee, e organo di governo del calcio in Europa. La UEFA si adopera per promuovere, proteggere e sviluppare il ...

...ai rigori contro il Giappone nel Campionato Futsal AFC 2001 prima del trasferimento nella. Lo ... Tuttavia, prima della sfida con il Portogallo, è rimasta con dieci giocatori adelle assenze ......la stagione di svolgimento che è stata spostata d'inverno (dal 21 novembre al 18 dicembre) a... a febbraio ripartono anche gli ottavi dellaChampions League che culminerà con la finale da ...Sostenibilità e chiarezza: su queste due parole si fonda il progetto rossonero di Elliott. Il fondo americano ha rilevato il club nell'estate del 2018, arrivando dopo l'ormai ...UEFA.com è il sito ufficiale della UEFA, l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche Europee, e organo di governo del calcio in Europa. La UEFA si adopera per promuovere, proteggere e sviluppare il ...