Test Sepang MotoGP | Di Giannantonio dopo lo Shakedown | Solo cose belle - News

Advertising

FormulaPassion : #MotoGP | Al via gli shakedown in Malesia - gponedotcom : Nella prima giornata di test collaudatori e rookie non si sono risparmiati nella torrida Sepang. Il giovane Fernand… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #TestSepang, #TestMotoGPSepang, #SepangTest #SepangTestShakedown #Ducati #MooneyVR46RacingTeam #B… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #TestSepang, #TestMotoGPSepang, #SepangTest #SepangTestShakedown #Ducati #MooneyVR46RacingTeam… - Canta237 : @AlessioPiana130 Quelli di Bradl post test di Jerez sono a Dubai perchè quelle del team Repsol sono già a Sepang -

Ultime Notizie dalla rete : Test Sepang

Sono arrivato in circuito con zero ore di sonno e non tante energie?" Guarda anche MotoGP MotoGP,: i primi scatti dello Shakedown in Malesia Termina con il sorriso Ma non è stato ...Guarda anche MotoGP MotoGP,: i primi scatti dello Shakedown in Malesia Bezzecchi: "Importante lavorare sulla posizione in sella" Parlando invece del lavoro svolto Marco si concentra sulla ...Raul Fernandez subito primo nei test dedicato a rookie e collaudatori sulla pista di Sepang, in Malesia. Tante le novità viste oggi, presente anche Gardner dopo la recente frattura al polso.Raul Fernandez berhasil tampil garang di shakedown test Sepang hari pertama. Pebalap KTM Tech3 itu sukses mengungguli Michele Pirro dan Mika Kallio.