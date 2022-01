Sofia Goggia migliora a vista d'occhio: si allena così (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sofia Goggia è tornata in palestra dopo la caduta di domenica scorsa durante il supergigante femminile di Cortina: è alle prese con un infortunio al ginocchio sinistro, ma il recupero procede spedito Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 31 gennaio 2022)è tornata in palestra dopo la caduta di domenica scorsa durante il supergigante femminile di Cortina: è alle prese con un infortunio al ginsinistro, ma il recupero procede spedito

Advertising

Eurosport_IT : Non ti abbiamo lasciata sola un anno fa e non lo faremo adesso. In questa battaglia siamo ancora al tuo fianco, Sof… - Agenzia_Ansa : Sofia Goggia migliora, gli auguri di Mattarella #ANSA - LiaCapizzi : Abbiate rispetto di Sofia Goggia. Si può dare la colpa alla sfiga, e ci sta. Si può sperare nel recupero per le O… - mauro__zanon : RT @ilfoglio_it: Intervista a Michela Moioli, la snowborder portabandiera italiana che a Pechino 2022 va a caccia di medaglie da dedicare a… - FondoItalia : Sofia Goggia: si tenta il recupero record per le Olimpiadi di Pechino -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Goggia Sofia Goggia migliora a vista d'occhio: si allena così Sofia Goggia è tornata in palestra dopo la caduta di domenica scorsa durante il supergigante femminile di Cortina: è alle prese con un infortunio al ginocchio sinistro, ma il recupero procede spedito

Venerdì iniziano le Olimpiadi invernali di Pechino. Migliorano le condizioni di Sofia Goggia ROMA - La sciatrice azzurra Sofia Goggia è stata visitata dalla Commissione Medica della Fisi presieduta dal dottor Andrea Panzeri, che ha evidenziato un miglioramento delle condizioni del ginocchio sinistro della sciatrice, ...

Dagli sci all'auto: Sofia Goggia che atterra su un furgone e gli altri campioni dello sci al volante Corriere della Sera Mattarella: “I miei più calorosi saluti alle atlete e agli atleti azzurri” “Rivolga i miei più calorosi saluti alle atlete e agli atleti azzurri – ha detto Mattarella a Malagò – E in particolare a Michela Moioli, per il suo nuovo ruolo di portabandiera, e a Sofia Goggia, con ...

Sofia Goggia, altre buone notizie in arrivo via Instagram Le parole di Sofia Goggia. Altre buone notizie per Sofia Goggia. A darle è stata direttamente la sciatrice bergamasca, che ha postato un breve video dei suoi allenamenti, comment ...

è tornata in palestra dopo la caduta di domenica scorsa durante il supergigante femminile di Cortina: è alle prese con un infortunio al ginocchio sinistro, ma il recupero procede speditoROMA - La sciatrice azzurraè stata visitata dalla Commissione Medica della Fisi presieduta dal dottor Andrea Panzeri, che ha evidenziato un miglioramento delle condizioni del ginocchio sinistro della sciatrice, ...“Rivolga i miei più calorosi saluti alle atlete e agli atleti azzurri – ha detto Mattarella a Malagò – E in particolare a Michela Moioli, per il suo nuovo ruolo di portabandiera, e a Sofia Goggia, con ...Le parole di Sofia Goggia. Altre buone notizie per Sofia Goggia. A darle è stata direttamente la sciatrice bergamasca, che ha postato un breve video dei suoi allenamenti, comment ...