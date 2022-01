Salvini querela Il Riformista | «Mi ha accusato di drogarmi in bagno» La replica | non è vero

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Matteoannuncia unanei confronti de Il, diretto da Piero Sansonetti. Il leader della Lega punta il dito su Facebook su un articolo firmato da Angela Nocioni. E su una frase ben precisa: «Due colonnelli della fronda leghista, seduti sui divanetti rossi, svelenano tra loro commenti pesanti sulle frequenti necessità del segretario di assentarsi un attimo, giusto un attimo, per poi tornare rinfrancato e pimpante». Il Capitano la interpreta in modo piuttosto netto: «Ho capito io quello che avete capito voi? Uscirei spesso dall’ufficio, durante le riunioni, per andare aine tornare pimpante… Accetto tutto, ma non questo». E ancora: «Drogato proprio no: questo non fa parte della contesa politica, questo va oltre, vorrei chiedere a questi “giornalisti” di ricordarsi ...

