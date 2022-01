Robinho condannato per stupro, l'Italia chiede l'estradizione ma il Brasile non la concederà (Di lunedì 31 gennaio 2022) L' è pronta a chiedere l'estradizione per , dopo che l'ex calciatore del Milan è stato condannato per a . Leggi anche > Robinho, l'ex Milan condannato per stupro Robinho , lo scorso 19 gennaio, era ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022) L' è pronta are l'per , dopo che l'ex calciatore del Milan è statoper a . Leggi anche >, l'ex Milanper, lo scorso 19 gennaio, era ...

Advertising

gilnar76 : Ex #Milan – Guai per Robinho: condannato a 9 anni per violenze sessuali #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Ex Milan - Guai per Robinho: condannato a 9 anni per violenze sessuali - LeoganeMickael : RT @LaStampa: Robinho condannato a nove anni per stupro di gruppo, si va verso la richiesta di estradizione dal Brasile - SportRepubblica : Robinho condannato per violenza sessuale, la procura di Milano prepara la richiesta di estradizione - discoradioIT : Violenza sessuale di gruppo, mandato di arresto per #Robinho. La Procura di #Milano spiccherà nei prossimi giorni l… -