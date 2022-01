Quarto rinvio per il lancio del satellite Cosmo SkyMed (Di lunedì 31 gennaio 2022) Da giorni il satellite italiano Cosmo SkyMed tenta di decollare. Purtroppo, le cattive condizioni meteorologiche ne impediscono la partenza per la quarta volta consecutiva. Il lancio del satellite è stato rinviato quando mancavano solo 33 minuti alla sua partenza dalla base di Cape Canaveral, nello stato americano della Florida. Si ritenterà alle 00.11 del primo febbraio, ora italiana. Le caratteristiche del satellite Cosmo SkyMed Il progetto del satellite italiano Cosmo SkyMed è stato promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana oltre che dal Ministero della Difesa, con il contributo del Ministero dell’Università e della Ricerca. Si tratta della prima missione di osservazione della terra concepita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Da giorni ilitalianotenta di decollare. Purtroppo, le cattive condizioni meteorologiche ne impediscono la partenza per la quarta volta consecutiva. Ildelè stato rinviato quando mancavano solo 33 minuti alla sua partenza dalla base di Cape Canaveral, nello stato americano della Florida. Si ritenterà alle 00.11 del primo febbraio, ora italiana. Le caratteristiche delIl progetto delitalianoè stato promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana oltre che dal Ministero della Difesa, con il contributo del Ministero dell’Università e della Ricerca. Si tratta della prima missione di osservazione della terra concepita ...

