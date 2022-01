Pechino 2022 | Draghi all’Italia Team | “Sinceri auguri per un’Olimpiade di successo”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Parte un’altra avventura olimpica per l’Italia e l’intero Paese tiferà ancora una volta per l’Italiatricolore. Stavolta saranno i campioni della neve e del ghiaccio a lottare per una medaglia della storia a cinque cerchi. E ancora una volta il Governo attenderà risultati importanti da festeggiare. A pochi giorni dalla competizione invernale che si terrà adal 4 febbraio, il presidente del Coni Giovanni Malagò, arrivato in Cina in queste ore, ha ricevuto glidi Mario, prima della partenza. In un colloquio telefonico col Presidente del Consiglio dei Ministri, Malagò ha accolto il messaggio die lo ha girato all’intera delegazione azzurra: “Rivolgo alle atlete e agli atleti azzurri i piùper...