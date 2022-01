Mihaila all’Atalanta e non solo | in diretta le ultime ore di calciomercato in Serie A

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Atalanta e non. Si chiude alle 20 di oggi (lunedì 31 gennaio) il mercato di riparazione delle squadre diA. Una sessione piuttosto movimentata per diverse società, comprese alcune dirette rivali dell’Atalanta. Come la Juve, che ha chiuso il colpo Dušan Vlahovi? oppure l’Inter, che ha soffiato alla Dea Robin Gosens. La squadra bergamasca dal canto suo ha portato a Bergamo Jeremie Boga e sta per chiedere per l’attaccante del Parma Valentin. Leore di mercato in: 15.00 Aleksej Miranchuk, nonostante le richieste della Lazio, dovrebbe rimanere a Bergamo: Percassi, anche per i problemi personali di Josip Ilicic, vuole tenere il giocatore russo ex Lokomotiv Mosca.