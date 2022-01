Mascherine anche all’aperto e discoteche chiuse, si va verso la proroga (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il 31 gennaio scadono l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca e la chiusura delle discoteche. L’indicazione prevalente è quella di prorogare le misure per almeno un mese anche se per quanto riguarda la chiusura delle discoteche c’è l’ipotesi di una mini proroga di 15 giorni Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il 31 gennaio scadono l’obbligo di mascherinain zona bianca e la chiusura delle. L’indicazione prevalente è quella dire le misure per almeno un mesese per quanto riguarda la chiusura dellec’è l’ipotesi di una minidi 15 giorni

