Luciano Ligabue: l’imitazione di Pierpaolo Pretelli a Domenica In (Di lunedì 31 gennaio 2022) Pierpaolo Pretelli imita Luciano Ligabue a Domenica In. Il presentatore è tornato durante il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier dopo una pausa a causa del Covid. Il fidanzato di Giulia Salemi è stato molto apprezzato per le sue abilità nell’intrattenimento come imitatore già durante la trasmissione Tale e quale show. Ecco il… » L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di lunedì 31 gennaio 2022)imitaIn. Il presentatore è tornato durante il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier dopo una pausa a causa del Covid. Il fidanzato di Giulia Salemi è stato molto apprezzato per le sue abilità nell’intrattenimento come imitatore già durante la trasmissione Tale e quale show. Ecco il… » L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

CaSimo76 : Vendo Felpa ufficiale Nazionale Cantanti Luciano Ligabue su #Wallapop - d0nabebe : RT @angeloclerici48: Quando canterai la tua canzone e te ne fregherai di quanto piove, la urlerai in faccia a chi non vuole e non sa sentir… - LMarsanico : RT @angeloclerici48: Quando canterai la tua canzone e te ne fregherai di quanto piove, la urlerai in faccia a chi non vuole e non sa sentir… - fainformazione : Domenica In, Pierpaolo Pretelli imita Ligabue e conquista il pubblico! Guarda il video Pierpaolo Pretelli imita… - fainfocultura : Domenica In, Pierpaolo Pretelli imita Ligabue e conquista il pubblico! Guarda il video Pierpaolo Pretelli imita… -