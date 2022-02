Le imprese lombarde tornano sui livelli pre-crisi | aumentano le attività di donne e giovani

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Pubblicato il rapporto 2021 di Unioncamere Lombardia sull’andamento della demografia per leA fine 2021 il numero diattive in Lombardia è pari a 814.756, con una crescita su base annua del +0,5% che consente di recuperare idel 2019: sono gli esiti dell’analisi sui dati delle anagrafi camerali fatta da Unioncamere Lombardia. La dinamica recente è stata condizionata dallaeconomica generata dalla pandemia: dopo il sostanziale congelamento delle posizioni nel 2020, l’anno scorso ha visto una ripresa delle iscrizioni (57.177 movimenti, pari al +19% su base annua), che si sono così riportate su valori pre-. Per le cessazioni invece il recupero è stato modesto (54.450 movimenti, pari al +1,4%) e solo negli ultimi mesi si è registrata ...

Advertising

Cluster_LLS : “Il ruolo di realtà all’avanguardia delle Grandi Imprese lombarde è fondamentale nell’asse pubblico-privato nell’am… - BagnusPiera : RT @FontanaPres: Un segnale che induce all'ottimismo: i dati delle nuove imprese lombarde del 2021 contribuiscono a farci guardare avanti c… - frances61777683 : RT @FontanaPres: Un segnale che induce all'ottimismo: i dati delle nuove imprese lombarde del 2021 contribuiscono a farci guardare avanti c… - FontanaPres : Un segnale che induce all'ottimismo: i dati delle nuove imprese lombarde del 2021 contribuiscono a farci guardare a… - LNotizie : L'assessore Guido #Guidesi: “Supportiamo ulteriormente gli investimenti delle aziende lombarde e apriamo una nuova… -

Ultime Notizie dalla rete : imprese lombarde

Agenzia ANSA

Il comparto dell'edilizia vive un momento di grande fervore, il lavoro certo non manca tanto che il fatturato dellenel 2021 è cresciuto fino a sfiorare il +30%. Ma a far tremare il settore, soprattutto le piccoleartigiane, c'è il nodo della stretta sulla cessione del credito. ...Il comparto dell'edilizia vive un momento di grande fervore, il lavoro certo non manca tanto che il fatturato dellenel 2021 è cresciuto fino a sfiorare il +30%. Ma a far tremare il settore, soprattutto le piccoleartigiane, c'è il nodo della stretta sulla cessione del credito. ...CATANZARO – Operazione della Squadra mobile di Catanzaro, supportati in fase esecutiva dalla Squadra volante e dal Reparto prevenzione Crimine “Calabria”, per l’esecuzione di tre ordinanze di custodia ...Mutueremo il sistema della Lombardia qui, dovevamo essere l’ultima regione a partire con il numero unico 112, ma invece saremo tra le prime con la centrale unica che faremo qui, così come la centrale ...