La storia Azzurra è multimediale con l’app del Museo del Calcio

La storia della Nazionale è nella App Museo del Calcio, realizzata per iOS e Android. Scaricabile gratuitamente dagli store, è un supporto e una guida all'interno del percorso museale. Durante il viaggio dentro il Museo, i contenuti multimediali vengono raccontati: testi, audio e video si legano a ricordi, aneddoti, vittorie. È anche uno strumento di aggiornamento dopo la visita perché fornisce notizie sull'arrivo dei nuovi cimeli, sulle iniziative, sulla visite speciali degli Azzurri e di calciatori del passato e del presente. Tutti i contenuti sono disponibili in inglese ed in italiano. Il Museo del Calcio (ingresso da viale Aldo Palazzeschi, 20 a Firenze) è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 18.

Ultime Notizie dalla rete : storia Azzurra Lino Guanciale, l'attore super ospite di Sanremo 2022 Da giocatore è arrivato a militare prima nell'Under 16 e poi nell'Under 19 della squadra Azzurra ... Leggi anche > VITA PRIVATA - Dopo la decennale storia d'amore con Antonietta Bello, ha sposato ...

Sci, Brignone 1° ex aequo in superG E' il terzo successo stagionale in superG, ed è la sua 19/o vittoria in carriera, che la conferma sempre più come la miglior azzurra nella storia della coppa del mondo. Ora ha 477 punti in classifica ...

Ciclocross, Mondiali Fayetteville - È azzurra la prima staffetta della storia: l'Italia vince davanti agli USA Eurosport IT Goggia in palestra per Pechino Sofia Goggia (nella foto) guarda con fiducia al recupero per i Giochi di Pechino. L'olimpionica azzurra ha infatti postato sui social una storia in cui si mostra al lavoro in palestra dopo l'infortuni ...

Ciclocross, Mondiali 2022: Pidcock nella storia, è il nuovo re del ciclocross Anche se non c'erano i colori azzurri, l'ultima prova del mondiale 2022 di ciclocross ha fornito uno spettacolo bellissimo. Il merito, è stato soprattutto di ...

