Juventus senza limiti, altro colpo in entrata: tifosi estasiati! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Juventus senza limiti, pronto un altro colpo in entrata: tifosi estasiati! La rivoluzione di gennaio prosegue senza sosta per regalare ad Allegri una rosa all’altezza Dopo Vlahovic e Zakaria, Cherubini e Nedved mettono a segno un altro affare che dovrebbe riguardare il reparto arretrato. In uscita tutto fatto per Kulusevski, Ramsey e Bentancur. Quella che L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022), pronto uninLa rivoluzione di gennaio proseguesosta per regalare ad Allegri una rosa all’altezza Dopo Vlahovic e Zakaria, Cherubini e Nedved mettono a segno unaffare che dovrebbe riguardare il reparto arretrato. In uscita tutto fatto per Kulusevski, Ramsey e Bentancur. Quella che L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc in chiusura per #Zakaria ma senza precludersi l'ipotesi #Nandez - juventusfc : 19 anni senza l'Avvocato. Sempre nei nostri pensieri. ??? - AntoVitiello : #Milan e #Juve hanno pareggiato 0-0 una gara di Serie A per la prima volta da dicembre 2007. Il Milan ha chiuso un… - forchetbaker : Guardare la #Juventus non è il metro di misura corretto, quelli sono un colosso che stravolgono la squadra in corsa… - papp185 : @FBiasin @GraziaArcazzo Penso (senza voler polemizzare) che l'inter incasserà i 3 MLN € che non ha incassato 10 gg… -