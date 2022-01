Il classe 2004 Umberto De Luca firma col Napoli | arriva dal Genoa

Advertising

AntoVitiello : ?? #Milan, spostato a domani l'incontro con gli agenti di #Lazetic per definire l'operazione della punta classe 2004… - alexcobra11 : - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ? Uros #Kabic non approderà al #Torino! ?? L’agente dell’ala offensiva classe 2004 e il club granata, non… - ForzaVCG : RT @gianluca_sarto: Il Torino insieme a #Seck punta altri due giovani della Spal: Dell'Aquila (esterno offensivo classe 2004) e Saiani (ter… - gianluca_sarto : Il Torino insieme a #Seck punta altri due giovani della Spal: Dell'Aquila (esterno offensivo classe 2004) e Saiani… -

Ultime Notizie dalla rete : classe 2004

TUTTO mercato WEB

In arrivo il finlandese Joona Lahdenmaki (2002) dal Rovaniemen Palloseura e il francese Kevin Mercier () dal Lille. GUDMUNDSSON AL GENOA Ottavo colpo per il Genoa di Alexander ...Commenta per primo Niente Torino per Uros Kabic . E' saltata la trattativa per portare in Italia l'ala offensivadi proprietà della Vojvodina .Come anticipato in mattinata, un altro obiettivo del Calciomercato del Torino era il giovane classe 2004 del Vojvodina Uros Kabic: se le ultime notizie riportavano un'intesa tra i club, stando a quant ...Uros Kabic, non si trasferirà al Torino. Il club granata stava trattando per portare in Italia l'ala offensiva classe 2004 di proprietà della Vojvodina ma la trattativa è salta ...