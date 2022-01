Confindustria Benevento | vertice in Regione sulle Zes | Concentrarsi sulle aree realmente attrattive

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 31 gennaio 2022) La “ridefinizione della mappatura delleZes, anche in una logica di ampliamento” è stata al centro dell’incontro svoltosi stamattina allatra Antonio Marchiello, assessore alle Attività produttive, Oreste Vigorito, presidente di, e Giosy Romano, sommissario straordinario della Zes Campania., si legge in una nota diffusa dall’associazione, “ha già presentato una prima fotografia dello stato dell’arte degli insediamenti produttivi industriali esistenti, tracciando una linea strategica nella quale l’intervento pubblico, pur avendo un ruolo regolatore deve poter valorizzare l’iniziativa imprenditoriale privata nei luoghi in cui essa è presente o intende localizzarsi”. “In questa logica – continua il comunicato -, si è convenuto ...