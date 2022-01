Classifica WTA, Camila Giorgi torna tra le top 30 della classifica! Le posizioni guadagnate agli Australian Open (Di lunedì 31 gennaio 2022) Terminati gli Australian Open 2022 di tennis, oggi, lunedì 31 gennaio, è stato rilasciato il nuovo ranking WTA, che in casa Italia ha visto rimanere ampiamente quale numero 1 azzurra Camila Giorgi, salita al 30° posto (+3 posizioni rispetto al 17 gennaio), nonostante non abbia guadagnato punti. L’azzurra, per tornare tra le prime 30 del mondo ed avvicinare il proprio best ranking (26° posto fatto registrare il 22 ottobre 2018), distante comunque quasi 400 punti (la belga Elise Mertens è 26ma a quota 2091), ha approfittato del crollo in Classifica di quattro avversarie. La statunitense Sofia Kenin, vincitrice dell’edizione del 2020, ha perso 82 posizioni, passando dal numero 13 al 95, la giapponese Naomi Osaka ha perso 72 posti, scendendo dal numero 14 ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) Terminati gli2022 di tennis, oggi, lunedì 31 gennaio, è stato rilasciato il nuovo ranking WTA, che in casa Italia ha visto rimanere ampiamente quale numero 1 azzurra, salita al 30° posto (+3rispetto al 17 gennaio), nonostante non abbia guadagnato punti. L’azzurra, perre tra le prime 30 del mondo ed avvicinare il proprio best ranking (26° posto fatto registrare il 22 ottobre 2018), distante comunque quasi 400 punti (la belga Elise Mertens è 26ma a quota 2091), ha approfittato del crollo indi quattro avversarie. La statunitense Sofia Kenin, vincitrice dell’edizione del 2020, ha perso 82, passando dal numero 13 al 95, la giapponese Naomi Osaka ha perso 72 posti, scendendo dal numero 14 ...

