Assegno unico 2022, inoltrate all’Inps oltre un milione di richieste (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Teleborsa) – È online sul sito dell’Inps il modulo per effettuare la domanda per l’Assegno unico universale per i figli a carico, in vigore dal 1 marzo 2022. Per il 2022, la domanda – spiega l’Inps in una nota – può essere effettuata entro giugno 2022, con il riconoscimento di tutti gli arretrati da marzo. Ad oggi le domande inoltrate sono 1.123.348 per 1.854.865 figli a carico. Per ricevere l’Assegno è necessario che il titolare del conto corrente identificato dal codice IBAN specificato nella domanda sia il richiedente dell’Assegno unico. L’Inps non potrà accreditare l’Assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda. È possibile comunque chiedere l’accredito ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Teleborsa) – È online sul sito dell’Inps il modulo per effettuare la domanda per l’universale per i figli a carico, in vigore dal 1 marzo. Per il, la domanda – spiega l’Inps in una nota – può essere effettuata entro giugno, con il riconoscimento di tutti gli arretrati da marzo. Ad oggi le domandesono 1.123.348 per 1.854.865 figli a carico. Per ricevere l’è necessario che il titolare del conto corrente identificato dal codice IBAN specificato nella domanda sia il richiedente dell’. L’Inps non potrà accreditare l’sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda. È possibile comunque chiedere l’accredito ...

