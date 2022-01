Amici andrà regolarmente in onda domenica 6 febbraio? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Cosa sappiamo sulla prossima puntata del talent show. Piccolo stop per Amici di Maria De Filippi. Ieri, domenica 30 gennaio, infatti, la trasmissione di Maria De Filippi è andata in onda in versione ridotta, con una puntata diversa dalle solite. Niente registrazione in studio, ma il montaggio L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 31 gennaio 2022) Cosa sappiamo sulla prossima puntata del talent show. Piccolo stop perdi Maria De Filippi. Ieri,30 gennaio, infatti, la trasmissione di Maria De Filippi è andata inin versione ridotta, con una puntata diversa dalle solite. Niente registrazione in studio, ma il montaggio L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Martiiiiiiii110 : Secondo me a loro rode e basta perché sanno benissimo che ballerina è Carola da dove è arrivata e dove andrà finito Amici #Amici21 - toretedde : @borghi_claudio Cla' si sa cosa succederà Non arrivando la in alto andrà dagli amici in Europa. Altrimenti gli amic… - tacconi_tommaso : RT @GScuccimarri: Domenica prossima Domenica In andrà in onda da Sanremo mi auguro Mara faccia ascoltare le canzoni del Festival e non quel… - fancalcisti : ????AAA CERCASI ATTACCANTE???? Giovinco,lapadula,Miranchuk nessuno dei tre andrà alla Lazio, qualcuno con tecnica d… - LaMentina23 : @caporix @Palazzo_Chigi Infatti poveraccio. Poi figurati siamo amici gli ho detto di non preoccuparsi e che qualunq… -