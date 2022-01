Advertising

SILVIA71412470 : RT @Internazionale: 'Ultimamente mi imbatto spesso in amici che odiano a morte i refusi nei libri. Posso comprendere il loro stato d’animo… - Internazionale : 'Ultimamente mi imbatto spesso in amici che odiano a morte i refusi nei libri. Posso comprendere il loro stato d’an… -

Ultime Notizie dalla rete : diavolo refusi

La Repubblica

Esistono libri privi di errori? "Marco Caro Marco, al. Nel 1561 fu pubblicata la traduzione latina di un' Anatomia della messa che era apparsa originariamente in italiano e poi in ...Ma, come sappiamo, ilsi nasconde nei dettagli o, meglio, nei momenti di distrazione, creando(in questo caso perdonabili). Fa bene Malvaldi a vedere in Edgar Allan Poe e in Henry ...al diavolo i refusi. Nel 1561 fu pubblicata la traduzione latina di un’Anatomia della messa che era apparsa originariamente in italiano e poi in francese. Un libro di appena 172 pagine in ottavo, a ...1 - IL SECOLO D'ITALIA E IL TITOLO SU BERLUSCONI: DA "SCIOLGA" A "SCELGA LA RISERVA". REFUSO O LAPSUS? Estratto dell'articolo di Giovanna Casadio per www.repubblica.it il cav scelga la riserva È il di ...