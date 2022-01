“Troppe emergenze, ho il dovere di non sottrarmi”. Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica. Giurerà giovedì (Di domenica 30 gennaio 2022) Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica. Nell’ottava votazione ha ottenuto 759 voti (leggi l’articolo). Un lungo applauso in Aula ha accolto il superamento del quorum. Mattarella approda a un secondo mandato come il suo predecessore, Giorgio Napolitano. È il secondo Presidente più votato, dopo Sandro Pertini, che arrivò a 832 nel 1978. Superato Giorgio Napolitano, che per il secondo mandato ottenne 738 preferenze. “Ringrazio i presidenti della Camera e del Senato per la loro comunicazione e desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti”, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 30 gennaio 2022)è stato. Nell’ottava votazione ha ottenuto 759 voti (leggi l’articolo). Un lungo applauso in Aula ha accolto il superamento del quorum.approda a un secondo mandato come il suo predecessore, Giorgio Napolitano. È il secondopiù votato, dopo Sandro Pertini, che arrivò a 832 nel 1978. Superato Giorgio Napolitano, che per il secondo mandato ottenne 738 preferenze. “Ringrazio i presidentiCamera e del Senato per la loro comunicazione e desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti”, ha detto il...

