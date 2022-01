Sampdoria | UFFICIALE | risolto anzitempo il prestito di Ihattaren

Advertising

apetrazzuolo : UFFICIALE - Sampdoria, risolto il prestito di Ihattaren con la Juventus - napolimagazine : UFFICIALE - Sampdoria, risolto il prestito di Ihattaren con la Juventus - CalcioNews24 : #Sampdoria, risolto il prestito di #Ihattaren ? - sportli26181512 : Juve, UFFICIALE: Ihattaren va all'Ajax, risolto il prestito alla Samp: Ora è ufficiale, Mohamed Ihattaren lascia la… - CrapanzanoRobin : RT @cmdotcom: #Juve, UFFICIALE: Ihattaren va all' #Ajax , risolto il prestito alla #Sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria UFFICIALE

Calciomercato Inter/Caicedo e Sensi alla: "Volevo venire qui" Un altro calciatore croato in scadenza a giugno del 2022, ovvero al termine della stagione in corso, è Ivan Perisic ...(4 - 3 - 2 - 1) : Soggiu; Rizza (26 s.t. Bursi), Pisani, Spinelli, Boglioni (18 s.t. ... Quarto: Frazza di Schio. Note : ammonite al 25 p.t. Pisani per gioco scorretto, al 44 p.t. ...Ora è ufficiale, Mohamed Ihattaren lascia la Sampdoria e riparte dall'Ajax. Il club blucerchiato ha annunciato di aver risolto con la Juventus il prestito ...Redazione 30 Gennaio 2022 Breaking News Commenti disabilitati su Sampdoria: è fatta per l’arrivo di Supryaga.Sostituirà Torregrossa che va al Pisa. Ufficiale cessione Verre ...