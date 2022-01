Sambenedettese-Trastevere | streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie D

Advertising

GazzettinoL : (Girone C) 16a 2-1 Arzignano-Ambrosiana Adriese-Clodiense Girone F) 18a Notaresco-Fiuggi Vastese-Fano Montegiorgi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sambenedettese Trastevere

Notaresco - Fiuggi 14:30Calcio 14:30 US Tolentino - Recanatese 14:30 Vastese - AJ... Montegiorgio - Aurora Alto Casertano (Vincenzo D'Ambrosio Giordano di Collegno), Notaresco - Fiuggi (Antonio Liotta di Castellammare di Stabia),(Luca Selvatici di Rovigo)...Castelfidardo, la panchina del tecnico traballa. La squadra è attesa dal terzo impegno in casa da non fallire dopo un avvio di anno negativo ...TERAMO – Superato il giro di boia va in scena la prima giornata del girone di ritorno nel girone F di serie D. Parte un altro campionato, come molto spesso si è detto negli anni passati a questo punto ...