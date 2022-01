Quirinale 2022, Follini: "Sollievo e ansia, debacle partiti" (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) - "La faticosa, faticosissima soluzione della crisi quirinalizia induce, insieme, al Sollievo e all'ansia. Il Sollievo è per esserne venuti a capo, sia pure a conclusione di un cammino tortuoso, distruttivo e non sempre facile da capire. L'ansia è legata alla consapevolezza che la crisi di sistema che la politica attraversa da un bel po' d'anni a questa parte ha fatto un altro giro di vite. E a furia di avvitarsi sembra annunciare prospettive ancora più fosche. La rielezione di Mattarella (del tutto involontaria, almeno da parte dell'interessato) è un balsamo sulle ferite della politica. Ma le ferite restano. Il governo Draghi è più debole, sfibrato dai contrasti e dagli equivoci che si sono prodotti all'interno del suo perimetro. E i partiti, tutti i partiti, hanno dato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) - "La faticosa, faticosissima soluzione della crisi quirinalizia induce, insieme, ale all'. Ilè per esserne venuti a capo, sia pure a conclusione di un cammino tortuoso, distruttivo e non sempre facile da capire. L'è legata alla consapevolezza che la crisi di sistema che la politica attraversa da un bel po' d'anni a questa parte ha fatto un altro giro di vite. E a furia di avvitarsi sembra annunciare prospettive ancora più fosche. La rielezione di Mattarella (del tutto involontaria, almeno da parte dell'interessato) è un balsamo sulle ferite della politica. Ma le ferite restano. Il governo Draghi è più debole, sfibrato dai contrasti e dagli equivoci che si sono prodotti all'interno del suo perimetro. E i, tutti i, hanno dato ...

Advertising

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - ilfoglio_it : ?? Il ministro #Giorgetti verso le dimissioni: “Per alcuni questa giornata porta al #Quirinale, per me porta a casa”… - fattoquotidiano : Quirinale, Di Battista: “Vergognoso che Draghi ambisca al Colle. Spettacolo del centrodestra? In un Paese civile Ca… - Marilenapas : RT @eziomauro: I capigruppo da Mattarella per il bis al Quirinale. 'Avevo altri piani, ma se serve ci sono' - massimovallo : RT @byoblu: Mentre l'attenzione era catalizzata sul Quirinale, Giuliano Amato veniva eletto Presidente della Corte Costituzionale. Un tempi… -