"Miriana? Non mi piace il suo modo di fare!", Urtis fiume in piena dopo il GF Vip (Di domenica 30 gennaio 2022) Giacomo Urtis ai microfoni di Giada Di Miceli durante "Non succederà più" su Radio Radio è stato un vero fiume in piena. dopo aver parlato di Alex e Delia ha detto la sua anche su Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli. "Il modo di fare di Miriana non mi piace!", Urtis fiume in piena dopo il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

