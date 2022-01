Meteo | le previsioni di lunedì 31 gennaio

(Di domenica 30 gennaio 2022)in peggioramento su gran parte dell’Italia: è questa la previsione degli esperti per31. Al Nord è attesa nebbia sulle zone pianeggianti, al Centro nubi via via più diffuse e qualche debole pioggia, al Sud brutto tempo prima su Campania e Calabria tirrenica e poi in nottata sul resto delle regioni. I venti occidentali più umidi anticiperanno l’arrivo del Maestrale in serata (LE).

I venti occidentali più umidi anticiperanno l'arrivo del Maestrale in serata ( LE). Le previsioni al Nord Al Nord è previsto un lunedì con cielo spesso coperto sulle zone di pianura,... Campania, il dettaglio Domenica 30. Al nord: nubi e locali nebbie al Nordest e in Liguria. Al centro: soleggiato. Al sud: bel tempo. Lunedì 31. al nord: cielo spesso coperto, con piovaschi ...