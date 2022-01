LIVE – Nadal-Medvedev 2-6 | 6-7 | 6-4 | 6-4 | 2-2 finale Australian Open 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ile latestuale del confronto tra Rafaele Daniil, valevole comedegli2022, evento assolutamente da non perdere. Dopo aver sconfitto Matteo Berrettini in semi, lo spagnolo tenterà il colpo grosso sul cemento outdoor di Melbourne: obiettivo ventunesimo Slam per l’atleta di Manacor, pronto a scrivere un’altra pagina di storia dello sport. Il moscovita vorrà invece certamente rovinare i piani dell’avversario, in fiducia dopo la vittoria contro Stefanos Tsitsipas e probabilmente nel miglior periodo della sua giovane carriera. Sfida generazionale tra due talenti rilevanti del circuito Atp: chi avrà la meglio? Scopritelo con noi. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, non prima delle ...

Advertising

Eurosport_IT : Rafa Nadal la riapre: si va al 4° set! ?????? Segui la finale LIVE su discovery+ ed - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AustralianOpen Iniziato il quinto e decisivo set della #finale tra #Nadal e #Medvedev, con il russ… - ivonne69villa : RT @Eurosport_IT: La finale si decide al 5° set! ?????? Segui Nadal-Medvedev LIVE su @discoveryplusIT ed - danielmad007 : RT @Eurosport_IT: La finale si decide al 5° set! ?????? Segui Nadal-Medvedev LIVE su @discoveryplusIT ed - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AustralianOpen Ancora #Nadal! Incredibile rimonta del maiorchino che con un altro 6-4 si porta sul… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Nadal

...ATP30 GENNAIO 1 Novak Djokovic (Serbia) 11015 (0) 2 Daniil Medvedev (Russia) 10125 (+1190) 3 Alexander Zverev (Germania) 7780 ( - 190) 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 7170 (+630) 5 Rafael(...09.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdella sfida tra Rafaele Daniil Medvedev, valida per la finale del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di ...Australian Open Live Score, Rafael Nadal vs Medvedev, Men's Final 2022: Get latest and updated news on Australian Open 2022 Men's Final including latest news on Rafael Nadal vs Medvedev, tennis live s ...Follow live radio and text updates as Rafael Nadal faces Daniil Medvedev in the Australian Open men's final in Melbourne.