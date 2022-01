“Insulti e lancio di oggetti”: James Rodriguez, il gesto scatena l’ira dei tifosi (Di domenica 30 gennaio 2022) La Colombia cade in Perù e rischia di restare fuori dai Mondiali: la stella James Rodriguez finisce nel mirino dei tifosi Cafeteros. Sembrano ormai lontani i tempi in cui la Colombia rappresentava una vera e propria mina vagante nel panorama calcistico sudamericano e mondiale. I Cafeteros, anzi, rischiano seriamente di non prendere nemmeno parte ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 30 gennaio 2022) La Colombia cade in Perù e rischia di restare fuori dai Mondiali: la stellafinisce nel mirino deiCafeteros. Sembrano ormai lontani i tempi in cui la Colombia rappresentava una vera e propria mina vagante nel panorama calcistico sudamericano e mondiale. I Cafeteros, anzi, rischiano seriamente di non prendere nemmeno parte ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Stefano0213 : @AleGuerani Geniale la prossima volta non ritagli le parti del video che non vanno bene a lei. Gli insulti antecede… - Alucard_46 : @MdEroi Lancio una provocazione.. In questo momento Olivieri > Coda Attirerò insulti da ogni dove, misa'.. - telogiurooooo : RT @Soof1aaa: RUDY se mi insulti Crytical ti lancio #amici21 - manu_kimma : RT @Soof1aaa: RUDY se mi insulti Crytical ti lancio #amici21 - Soof1aaa : RUDY se mi insulti Crytical ti lancio #amici21 -