Elisa Isoardi racconta la lontananza dal piccolo schermo

(Di domenica 30 gennaio 2022) La showgirlè in “pausa forzata” dale ha deciso dire come stia affrontando questo periodo di riposo.: “Sono in pausa forzata, il telefono squilla meno e i giorni passano” su Donne Magazine.

Advertising

TweetNotizie : Elisa Isoardi e la “pausa forzata”: «Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano…» - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: comunque la Elisa Isoardi è da infarto ?????????????? - PietroS78212368 : @QRepubblica @matteosalvinimi Anche Elisa Isoardi era una scelta di amore e sappiamo come è andata a finire ... - zazoomblog : “È come se si fosse fermato tutto”: Elisa Isoardi senza filtri confessione inaspettata - #fosse #fermato #tutto”:… - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: comunque la Elisa Isoardi è da infarto ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Il Messaggero

spiega le ragioni del suo allontanamento forzato dalla tv, cause e conseguenze saranno messe a confronto in una rivelazione a cuore aperto. Ha ancora una volta dimostrato di avere tutto ...Dopo il suo impegno nell'ultima edizione de ' L'Isola dei Famosi ',è in pausa dal piccolo schermo. Prima dell'avventura in Honduras infatti la conduttrice è stata impegnata ne 'La prova del cuoco', ma poi non sarebbero arrivate altre proposte ...Elisa Isoardi torna a parlare a denti stretti del difficile periodo che ormai vive da due anni a questa parte, il suo telefono ...Un emozionato Marco Bocci a C’è Posta per te per fare una sorpresa e un regalo a Silvana, una donna che ha perso il marito a causa di un ...