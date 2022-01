Elezione Mattarella. Gargani: Salvini bullo della politica (Di domenica 30 gennaio 2022) di Erika Noschese “Matteo Salvini ora dovrebbe fuoriuscire dalla politica”. Non usa mezzi termini l’onorevole Giuseppe Gargani, ex sottosegretario alla Giustizia e deputato della Democrazia Cristiana dal 1972 al 1984 e poi europarlamentare di Forza Italia dal 1999 al 2014 che plaude al Mattarella bis. “Già due giorni fa ho detto che l’unica soluzione sarebbe stato Mattarella o Draghi, ho previsto non come profeta o anticipatore ma perché era l’unico ragionamento da fare, è una situazione che mantiene tutto come è ma almeno garantisce stabilità al governo – ha dichiarato l’ex europarlamentare salernitano – Sicuramente, fino alla scadenza della legislatura manterrà stabilità, non vi erano altri nomi spendibili. Credo di aver individuato un ragionamento abbastanza ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 30 gennaio 2022) di Erika Noschese “Matteoora dovrebbe fuoriuscire dalla”. Non usa mezzi termini l’onorevole Giuseppe, ex sottosegretario alla Giustizia e deputatoDemocrazia Cristiana dal 1972 al 1984 e poi europarlamentare di Forza Italia dal 1999 al 2014 che plaude albis. “Già due giorni fa ho detto che l’unica soluzione sarebbe statoo Draghi, ho previsto non come profeta o anticipatore ma perché era l’unico ragionamento da fare, è una situazione che mantiene tutto come è ma almeno garantisce stabilità al governo – ha dichiarato l’ex europarlamentare salernitano – Sicuramente, fino alla scadenzalegislatura manterrà stabilità, non vi erano altri nomi spendibili. Credo di aver individuato un ragionamento abbastanza ...

