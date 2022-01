Delitto di Cogne, 20 anni fa veniva assassinato il piccolo Samuele Lorenzi (Di domenica 30 gennaio 2022) Con la liberazione di Annamaria Franzoni il 7 febbraio 2019, dopo che la donna ha scontato la sua pena, si è chiusa la vicenda giudiziaria legata al Delitto di Cogne, l’omicidio del piccolo Samuele Franzoni per il quale la madre era stata condannata in via definitiva nel 2008 a 16 anni di reclusione, ridotti a meno di 11 grazie a 3 anni di indulto e ai giorni concessi di liberazione anticipata. Ma alcuni punti di quello che dal 30 gennaio 2002, giorno della tragedia, è stato ribattezzato il “giallo di Cogne”, rimangono irrisolti. A partire dall’arma del Delitto, mai ritrovata, fino all’effettivo orario della morte del piccolo Samuele. La vicenda ha avuto una risonanza mediatica notevole e ha diviso il pubblico tra ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 30 gennaio 2022) Con la liberazione di Annamaria Franzoni il 7 febbraio 2019, dopo che la donna ha scontato la sua pena, si è chiusa la vicenda giudiziaria legata aldi, l’omicidio delFranzoni per il quale la madre era stata condannata in via definitiva nel 2008 a 16di reclusione, ridotti a meno di 11 grazie a 3di indulto e ai giorni concessi di liberazione anticipata. Ma alcuni punti di quello che dal 30 gennaio 2002, giorno della tragedia, è stato ribattezzato il “giallo di”, rimangono irrisolti. A partire dall’arma del, mai ritrovata, fino all’effettivo orario della morte del. La vicenda ha avuto una risonanza mediatica notevole e ha diviso il pubblico tra ...

sulsitodisimone : 30 Gennaio 2002 - Viene assassinato Samuele Lorenzi in quello che diventera' famoso come Delitto di Cogne - infoitinterno : Delitto di Cogne 20 anni dopo: oggi la 'semplice verità' è più evidente. Come fu ucciso Samuele, l'intervista - SkyTG24 : Delitto di Cogne, 20 anni fa veniva assassinato il piccolo Samuele Lorenzi - albertodariol : 30 gennaio 2002: 20 anni fa il Delitto di Cogne . - StellaBriIIante : sicuramente quello del Delitto Di Cogne. Per la prima volta non ci trovavamo a guardare ricostruzioni, analisi con… -