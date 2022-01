Covid | morta a Roma bimba di due anni positiva

(Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – E’al Bambin Gesù ladi duealgiunta in gravissime condizioni ieri pomeriggio da Catanzaro a, trasportata da un C-130J dell’ Aeronautica Militare. La piccola paziente era ricoverata presso l’ospedale ‘Pugliese Ciaccio’ di Catanzaro quando, a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche per gravi problemi respiratori, ieri si è reso necessario l’immediato trasferimento al Bambino Gesù di. Per il trasporto sanitario di emergenza è stato necessario l’utilizzo di un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, in grado di imbarcare l’ambulanza. L'articolo proviene da Italia Sera.

Positiva al- 19, una bimba di 2 anni èla scorsa notte all'ospedale Bambino Gesù di Roma dove era arrivata nella mattinata di sabato 29 gennaio dalla Calabria . Una odissea, dovuta alla cronica ...E'al Bambin Gesù la bimba di due anni positiva algiunta in gravissime condizioni ieri pomeriggio da Catanzaro a Roma, trasportata da un C - 130J dell' Aeronautica Militare. La piccola ...Una bambina calabrese di 2 anni è stata trasportata da Catanzaro a Roma dopo l'aggravarsi delle sue condizioni: è morta in ospedale, era positiva al Covid ...Era stata trasportata d’urgenza da Catanzaro a Roma Ginevra, una bambina di due anni che purtroppo è deceduta nella notte in seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute per il Covid-19. La ...