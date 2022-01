Cinque Mulini in festa per l'edizione n. 90 con la doppietta dell'etiope Melak (Di domenica 30 gennaio 2022) La pandemia impone limitazioni. La burocrazia impedisce l'apertura dello stadio del cross, con partenza e arrivo quindi spostati ancora una volta nella vicina zona del vallo, in mezzo al percorso. La ... Leggi su gazzetta (Di domenica 30 gennaio 2022) La pandemia impone limitazioni. La burocrazia impedisce l'aperturao stadio del cross, con partenza e arrivo quindi spostati ancora una volta nella vicina zona del vallo, in mezzo al percorso. La ...

Advertising

SEMPREFMILAN : RT @Gazzetta_it: Atletica, Cinque Mulini in festa per l’edizione n. 90 con la doppietta dell’etiope Melak - Gazzetta_it : Atletica, Cinque Mulini in festa per l’edizione n. 90 con la doppietta dell’etiope Melak - StampaCuneo : La cuneese Anna Arnaudo prima fra le italiane (e quinta assoluta) alla “Cinque Mulini” - ruzzo_antonio : Cinque Mulini “africana”. Tra gli azzurri quinta la Arnaudo. – il blog di Antonio Ruzzo -