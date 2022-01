Calcio | Inter | Inzaghi guarito dal Covid | sarà in panchina nel derby

(Di domenica 30 gennaio 2022) Milano, 30 gen. (Adnkronos) - Buone notizie per l'. Il tecnico Simoneè risultato negativo al tampone e potrà quindi tornare ad allenare i nerazzurri. Il 45enne piacentinoquindi regolarmente innelcon il Milan in programma sabato prossimo alla ripresa del campionato.

Advertising

Gazzetta_it : Perché il Milan non risponde ai colpi di Juventus e Inter #calciomercato - Gazzetta_it : Gosens a un passo dall’Inter. Accordo con l’Atalanta ai dettagli #gosens - sportface2016 : #Chelsea, i tifosi contro la società: “L’#Inter ha preso #Gosens? Datelo a noi e vi ridiamo #Lukaku” - sportface2016 : #Inter, buone notizie per Simone #Inzaghi: è negativo al #COVID19, ci sarà nel derby - sportli26181512 : Inter, buone notizie: Inzaghi guarito dal Covid, al derby ci sarà: Inter, Inzaghi negativo: al derby ci sarà Tampon… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Inter

Attiva ora: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 30 gennaio 2022QuiDal primo febbraio in poi ogni giorno potrà essere quello giusto per il rinnovo di Brozovic , un accordo che dovrebbe prevedere 6 milioni più bonus fino al 2026. Meno semplice pensare al ...Buone notizie per l’Inter. Il tecnico Simone Inzaghi è risultato negativo al tampone e potrà quindi tornare ad allenare i nerazzurri. Il 45enne piacentino sarà quindi regolarmente in panchina nel derb ...Milano, 30 gen. (Adnkronos) – Buone notizie per l’Inter. Il tecnico Simone Inzaghi è risultato negativo al tampone e potrà quindi tornare ad allenare i nerazzurri. Il 45enne piacentino sarà quindi reg ...