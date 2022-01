Australian Open 2022, Nadal: “Una delle partite più emotive della mia carriera. Darò il massimo per esserci nel 2023” (Di domenica 30 gennaio 2022) “Prima di tutto, so che è un momento difficile, Daniil, sei un campione fantastico. Un paio di volte mi sono trovato nella tua situazione, con la possibilità di vincere il trofeo e senza riuscirci, ma vedrai che ce la farai, mi congratulo con te e il tuo team. È stato un onore condividere con te una delle partite più emotive della mia carriera, ti auguro il meglio per la carriera“. Queste le prime parole di Rafael Nadal dopo aver vinto l’Australian Open 2022 al termine di una battaglia infinita, di oltre cinque ore, contro Daniil Medevedev. Il maiorchino ha poi aggiunto: “È stato bellissimo, un mese e mezzo fa non sapevo se sarei tornato a giocare a tennis, adesso sono qui e non potete sapere quello che ho passato ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) “Prima di tutto, so che è un momento difficile, Daniil, sei un campione fantastico. Un paio di volte mi sono trovato nella tua situazione, con la possibilità di vincere il trofeo e senza riuscirci, ma vedrai che ce la farai, mi congratulo con te e il tuo team. È stato un onore condividere con te unapiùmia, ti auguro il meglio per la“. Queste le prime parole di Rafaeldopo aver vinto l’al termine di una battaglia infinita, di oltre cinque ore, contro Daniil Medevedev. Il maiorchino ha poi aggiunto: “È stato bellissimo, un mese e mezzo fa non sapevo se sarei tornato a giocare a tennis, adesso sono qui e non potete sapere quello che ho passato ...

